Hamas'tan İsrail'in Gazze Saldırısına Sert Kınama

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği saldırıyı kınayarak İsrail'in sivil katliamlarını yalan ve oyalama açıklamalarıyla örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınadı.

Açıklamada, Fehmi el-Cercavi Okuluna ve Cibaliya'da "Abdurabbu" ailesine ait eve düzenlenen saldırıların, "işgal güçlerinin uyguladığı yakıp yıkma" politikası ve Gazze'yi boşaltma hedefinin açık göstergesi olduğu vurgulandı.

İsrail'in sivil halkı hedef alarak özellikle kadın ve çocukların hayatını kaybetmesine yol açan katliamlar işlediği, çok sayıda cesedin tanınamayacak halde olduğu belirtilen açıklamada, "Bu saldırı işgalci İsrail'in soykırım politikasının sürdüğü ve sistematik şekilde sivillerin hedef alındığının göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalcinin, Neccar ailesinden 9 çocuğun öldürülmesinden sorumluluğundan kaçmak için olayla ilgili veri bulunmadığı yönündeki yalan iddialar ve soruşturma başlatma bahanesiyle kendini aklama girişimlerine karşı uyarıda bulunuyoruz.

İsrail hükümetinin faşist yapısı, uluslararası caydırıcılığın yokluğunu fırsat bilerek insanlığa karşı suçlarını artırıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve dünya kamuoyuna, Gazze'deki soykırımın durdurulması, kuşatmanın sona erdirilmesi ve insani yardım girişlerinin koşulsuz sağlanması çağrısında bulunuyoruz."

İsrail ordusunun, sabahın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği hava saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin görüntülerde, okul çevresinde yanan çadırlar, hayatını kaybeden ya da yaralanan çok sayıda çocuk ve alevlerden kaçmaya çalışan siviller yer aldı.