Hamas'tan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

Hamas Hareketi, İsrail ordusunun Gazze kentindeki mahalleleri sistematik bir biçimde yok etmeyi tırmandırdığını ve evleri bombardımanlarla içindeki insanların başları üzerine yıktığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin tümünü işgal girişimi kapsamında yürüttüğü saldırılar ve yaşananlar hakkında bilgi verildi.

Hamas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail ordusu, yirmi günden fazla bir süredir Gazze kentine yönelik vahşi saldırısını sürdürüyor. Mahalleleri sistematik biçimde yok etmeyi tırmandırıyor, evleri ve çadırları bombardımanlarla içindekilerin başları üzerine yıkıyor."

Son olarak kentin kuzeyindeki Cureysi Ailesinin kaldığı evin bombalanmasını örnek gösteren Hamas, saldırıda aynı aileden en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu durumun dünyanın gözü önünde sürekli tekrarlandığının altını çizdi.

Açıklamada, "Filistin halkına yönelik soykırım, kuşatma, sivillerin aç bırakılması, sağlık sektöründe elde kalanların da planlı olarak hedef alınması gibi durumların uluslararası insancıl hukuka karşı açık bir meydan okuma" olduğuna dikkati çekildi.

Hamas, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e, "Netanyahu hükümetinin uygulamakta ısrar ettiği soykırım ve zorla göç ettirme planlarını durdurmaları için acil hareket etmeleri" çağrısı yaptı.