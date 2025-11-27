Haberler

Hamas'tan İsrail'in Cenin'deki İnfazlarına Tepki

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin silahsız iki Filistinliyi infaz etmesini kınayarak, bu durumun işgalcilerin suçlu zihniyetini ortaya koyduğunu belirtti. Uluslararası topluma, İsrail'in infazlarına karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da silahsız iki Filistinliyi infaz etmesine tepki göstererek, bu durumun "işgalcilerin suçlu zihniyetini ortaya koyduğunu" belirtti.

Hamas'tan, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de ellerini havaya kaldırarak teslim olan ve silahsız olduklarını gösteren 2 Filistinliyi infaz etmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgal güçlerinin, Cenin'de evlerinden hiçbir tehdit oluşturmadan çıkmış olmalarına rağmen, silahsız iki Filistinli genci soğukkanlılıkla infaz etmesi, Filistinlilerin kanını tüm insani hukuk ve normların dışında tutarak hiçe sayan işgalcilerin suçlu zihniyetini bir kez daha gözler önüne sermektedir." ifadesi kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da başta kuzey bölgelerde olmak üzere İsrail'in yürüttüğü saldırıların, "direnişin doğal ve meşru bir yanıt olduğunu kanıtladığı" vurgulandı.

Uluslararası toplum, uluslararası hukuk ve insan hakları kuruluşlarına seslenilen açıklamada, "İsrail'in resmi politikası haline gelen ve giderek artan saha infazlarının durdurulması için bir an önce harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in söz konusu infazları hiçbir caydırıcılık veya hesap verilebilirlik olmadan, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.

İsrail askerlerinin, Cenin'de bir evi kuşatması ve burada 2 Filistinliyi infaz etmesine ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kuşatılan evden 2 Filistinlinin elleri havada çıkarak teslim olduğu görülmüştü.

Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini isteyen İsrail askerleri elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra onların üzerine ateş açmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu Filistinlilerin Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa olduğu ve naaşlarının da alıkonulduğu belirtilmişti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, askerlerinin söz konusu Filistinlilere ateş açtığını itiraf etmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Alioğlu - Güncel
