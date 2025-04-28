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Hamas'tan İsrail'in Bombardımanına Tepki

Hamas'tan İsrail'in Bombardımanına Tepki
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Hamas, İsrail ordusunun Uluslararası Adalet Divanı'nın duruşmaları ile eş zamanlı olarak Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarla uluslararası topluma meydan okuduğunu belirtti. Açıklamada, saldırıların sivil hedefleri de kapsadığı ve uluslararası hukukun ihlal edildiği vurgulandı.

Hamas, İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) duruşmalarıyla eş zamanlı olarak Gazze'de 40 kişiyi öldürerek uluslararası topluma açıkça meydan okuduğunu belirtti.

Hamas, UAD'de başlayan ve 5 gün sürecek olan danışma görüşü duruşmalarının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze'de her gün yerinden edilenlerin kaldığı çadırları ve yerleşim yerlerini yoğun bir şekilde bombaladığına işaret edildi.

Bugün Gazze'nin farklı yerlerinde çoğu kadın ve çocuktan oluşan 40 kişinin öldüğü saldırılara işaret edilen açıklamada, İsrail'in, UAD'nin duruşmalarıyla eş zamanlı olarak artan bu saldırılarının uluslararası topluma açık bir meydan okuma olduğu aktarıldı.

Bu katliamların, Filistin halkına karşı devam eden soykırım ve etnik temizlik kapsamında gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "İsrail'in, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletleri ve kurumlarını hiçe sayması ve savaş suçlusu Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki sivillere karşı vahşi soykırımını sürdürmesine karşı derhal harekete geçilmesi gerektiği" ifade edildi.

Açıklamada, "Siyonist savaş suçlularından, insanlığa karşı işledikleri suçların hesabının sorulması ve Filistin halkının özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkının desteklenmesi gerektiği" vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel
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