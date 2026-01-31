Haberler

Hamas: İsrail'in Gazze'ye saldırılarına gerekçe gösterdiği asılsız iddiaları katliamlarını meşrulaştırma girişimi

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanlarını, ateşkes anlaşmasını ihlal ettikleri iddialarını 'nafile bir girişim' olarak nitelendirerek uluslararası toplumu, insan hakları kuruluşlarını ve Birleşmiş Milletler'i kınama ve harekete geçme çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ni Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine yanıt olarak bombaladığı yönündeki "asılsız" iddialarını, sivillere karşı işlenen korkunç katliamları meşrulaştırmaya yönelik "nafile bir girişim" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, "İşgalci Siyonistlerin, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdikleri son bombardıman ve katliamların, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine yanıt olduğu yönündeki asılsız iddiaları, sivillere karşı işlenen korkunç katliamları meşrulaştırmaya yönelik açık ve nafile bir girişimden ibarettir." ifadelerine yer verdi.

Kasım ayrıca, bu "temelsiz" iddiaların İsrail'in, "arabuluculara, garantör ülkelere ve sözde Barış Kurulu'na katılan tüm taraflara" yönelik küçümseyici tutumunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Hamas uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler'i (BM) ve insan hakları kuruluşlarını, "bu katliamları açık bir şekilde kınamaya, durdurmak için somut adımlar atmaya, işgal liderlerini işledikleri suçlardan dolayı hesap vermeye, daha fazla öldürme ve yıkımı teşvik eden cezasızlık politikasının sürmesine izin vermemeye" çağırdı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselmişti.

İsrail ordusu, 29 kişinin öldürüldüğü saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini" iddia ederek, saldırılarda Hamas ve İslami Cihat mensuplarının hedef alındığı ileri sürmüştü.

Açıklamada, dün Refah kentinde tünellerden çıktığı öne sürülen 8 Filistinlinin hedef alındığı, 3'ünün öldürüldüğü ve Hamas komutanı olduğu iddia edilen birinin de yakalandığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
