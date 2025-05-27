Hamas'tan İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarına Kınama

Hamas'tan İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırılarına Kınama
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Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki döviz bürolarına düzenlediği baskınları ve artan saldırılarını kınayarak, Filistin ekonomisine yönelik bu eylemlerin işgalci bir savaşın parçası olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını artırmasını ve döviz bürolarına baskın düzenlemesini kınadı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da saldırılarını artırdığı, birçok kent ve beldede Filistinlilerin döviz bürolarına ve kanunlara uygun şekilde faaliyet gösteren işletmelere baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail saldırılarına işaret edilen açıklamada, "Bu, işgalci İsrail'in Filistin halkına, onların hayatına, ekonomisine ve topraklarındaki kararlılıklarının tüm unsurlarına karşı yürüttüğü aleni savaşın yeni bir bölümüdür." ifadeleri kullanıldı.

Batı Şeria'da İsrail ordusunun "bir döviz bürosuna baskın düzenlemesi ve içindekilere el koymasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir öncülüğündeki hükümetin izlediği korsanlık politikasının bir uzantısı olduğuna" dikkati çekildi.

Filistin yönetimine seslenilen açıklamada, "işgalci İsrail'in Filistin ekonomisine yönelik saldırılarına karşı sorumluluklarını üstlenme ve etkili önlemler alma" çağrısı yapıldı.

İsrail'e işlediği suçları, Filistin topraklarına ve kaynaklarına yönelik ihlallerini durdurması için hesap sorulması amacıyla, "siyasi ve hukuki bir cephe oluşturulması" adına uluslararası insani ve hukuki eylem çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim, Nablus, Kalkilya, Tubas, Ramallah, El Halil ve Beytüllahim kentlerine düzenlediği baskınlarda döviz bürolarını hedef almıştı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da döviz bürolarına yönelik geniş çaplı baskınlar düzenlediği belirtilmişti.

Haberde, baskınlarla "İsraillilere yönelik saldırıların finansmanında kullanılan fonların hedef alındığı" iddia edilmişti.

Aralık 2023'te de İsrail ordusu Batı Şeria'daki döviz bürolarına geniş çaplı baskınlar düzenlemiş ve yaklaşık 2,82 milyon dolar değerindeki paraya el koymuştu.

İsrail ordusu, döviz bürolarının Gazze'deki Filistinlilere para transferi için kullanıldığı iddiasında bulunurken, işletme sahipleri ise bunu reddetmiş, gerekli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak Filistin yönetiminin denetimi altında faaliyet gösterdiklerini belirtmişti.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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