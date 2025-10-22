Hamas'tan İsrail'in Batı Şeria'daki İlhak Tasarısına Tepki

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesinin herhangi bir geçerliliği olmadığını; bunun toprakların Filistin'e ait olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı yerleşimlerin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesinin "İsrail işgalinin çirkin sömürgeci yüzünü yansıttığı" belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini meşrulaştırma ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde Siyonist egemenliğini dayatma yönündeki ısrarının, ilgili tüm uluslararası yasa ve kararları açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail'in Batı Şeria topraklarını ilhak etme yönündeki hummalı girişimlerinin "geçersiz ve gayrimeşru olduğu", bu girişimlerin tarih, uluslararası hukuk ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşü uyarınca bu toprakların Filistin'e ait olduğu gerçeğini değiştiremeyeceği kaydedildi.

Hamas, bu geçersiz işgal yasalarının yansımalardan İsrail'in sorumlu olduğunu aktardı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na bu adımı kınamaları; işgal politikalarının önüne geçilmesi, İsrail'i ve liderlerini Filistin halkı aleyhinde işledikleri suçlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etme konusunda yargılanması için harekete geçme çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarı, bugün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.