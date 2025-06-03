Hamas'tan İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklulara Dikkat Çekildi

Hamas'tan İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklulara Dikkat Çekildi
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Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların maruz kaldığı insan hakkı ihlallerini gündeme getirerek, insan hakları kuruluşlarını acil harekete geçmeye çağırdı. Açıklamalarda, sayısız işkence ve kötü muameleyi belgeleyen tanıklıklar olduğu vurgulandı.

Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yaşadığı "felaket boyutundaki koşulların" tehlikesine işaret ederek, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarını, Tel Aviv hükümetinin öldürme ve işkenceyi meşrulaştırmaktan sorumlu tutulması için harekete geçmeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki hapishanelerde bulunan Filistinli tutuklulara yönelik işkence ve kötü muamele devam ediyor. Öte yandan, yaşanan acıların boyutunu belgeleyen korkunç tanıklıklar ortaya çıkmaya devam ediyor; sonuncusu da Ofer Cezaevi'ndeki tutukluların maruz kaldıkları." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Filistinli tutuklulara yönelik bu acımasız uygulamaları, İsrail'in soykırım kapsamında tüm Filistinlilere karşı devam eden suçlarının bir uzantısı" olarak değerlendirildi.

İsrail hapishanelerinden tutuklulara karşı sert işkence yöntemleri ve tutukluların temel insani ihtiyaçlarından yoksun bırakılmalarını kapsayan sistematik suçlar ile tıbbi ihmal politikasının tırmandırıldığı kaydedilen açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumu "tehlikeli ve felaket boyutunda" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına, İsrail'in işlediği suçları durdurması, hapishanelerde öldürme ve işkenceyi meşrulaştıran faşist hükümetin hesap vermesi için acil harekete geçmeleri" çağrısı yapıldı.

Filistin'deki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, geçen hafta "Ofer Hapishanesindeki tutukluların aç bırakılma ve aşağılanma gibi sert ve insanlık dışı koşullarda tutulduklarını, özellikle 7 Ekim 2023 olaylarından sonra bu durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini" belirtti.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde 47 Filistinli kadın tutuklu bulunduğu bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan "soykırım"dan bu yana, İsrail hapishane idaresinin Filistinli kadın tutuklulara yönelik hak gasplarını ve sistematik ihlalleri daha da artırdığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Savaşın başlamasından bu yana kadın tutuklulara yönelik ihlaller benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. Bu durum, sistematik kötü muamele, aşağılayıcı uygulamalar, işkence, aç bırakma, tıbbi ihlaller, çıplak arama ve en temel sağlık koşullarından yoksun hücrelerde tutulma gibi uygulamaları içeriyor." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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