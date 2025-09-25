Hamas'tan İsrail'e Uyarı: Saldırılar Esirlerin Hayatını Tehlikeye Atıyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-KassamTugayları, İsrail'in Gazze kentindeki saldırılarını genişletmesinin ellerindeki İsrailli esirler için tehlikeyi artıracağını belirtti.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Daha önce de uyarıldınız… Gazze kentindeki suç niteliğindeki operasyonlarınızın kapsamını ne kadar genişletirseniz, esirleriniz üzerindeki tehlike de o kadar artacaktır." denildi.

İsrail ordusundan "derhal geri çekilmesi" talep edilen açıklamada, kırmızı ve beyaz renkli bir harita da paylaşılarak kırmızının Sabra ve Zeytun ile Tel el-Heva mahallelerini, beyazın ise kentin batı bölgelerini temsil ettiği kaydedildi.

Kassam Tugayları'nın haritasında kırmızıyla işaretlediği mahallelerde son günlerde İsrail askeri araçlarının ilerleyişi gözlemlendi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 20 Eylül'de İsrailli 47 esirin fotoğrafını yayınlayarak, bunun Gazze kentine başlatılan kara saldırılarıyla birlikte bir "veda" niteliğinde olduğunu duyurmuştu.

"Netanyahu, İsrailli esirleri öldürmeye karar vermişken biz onların hayatını umursayamayız"

Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze kentine kara saldırısı başlatmasının ardından 18 Eylül'de bir açıklama yaparak ellerindeki İsrailli esirlere dikkati çekmişti.

Açıklamada, Binyamin Netanyahu Gazze kentini işgal planıyla İsrailli esirleri öldürmeye karar vermişken Kassam'ın da artık esirlerin hayatını umursamayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verilmişti:

"Esirleriniz Gazze kentinin mahallelerine dağılmış durumda. Netanyahu onları öldürmeye karar vermişken bizim onların hayatını umursamamız söz konusu değil. Gazze kentindeki operasyon, esirlerin ölüsünü ya da dirisini göremeyeceğiniz ve hepsinin sonunun Ron Arad (İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot) gibi olacağı anlamına geliyor.

Askeri ve siyasi liderlerinize şunu söylüyoruz: Gazze, ordunuz için kolay bir lokma olmayacak. Sizden korkmuyoruz ve askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız. Sizin için mücahitler ordusu, binlerce pusu ve bomba hazırladık. Gazze askerlerinize mezar olacak.

Size ek zayiat verdirecek sert bir yıpratma savaşına giriyorsunuz. Mücahitlerimizi araçlarınızın kabinlerine patlayıcı cihazlar yerleştirmeleri için eğittik. Buldozerleriniz başlıca hedefimiz olacak ve elimizdeki esir sayısı artacak."