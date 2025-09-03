Hamas'tan İsrail'e Uyarı: Operasyonlarınızı Genişletirseniz Bedelini Ödeyeceksiniz

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletme kararının kendilerine asker ve esir kaybına mal olacağı uyarısını yineledi.

Kassam Tugayları, resmi Telegram hesabından "Acil Uyarı" başlığıyla Arapça ve İbranice olarak bir video yayınladı.

Videoda, akıbetlerine dair herhangi bir bilgi verilmeyen 45 İsrailli esirin görüntülerinin yanı sıra bir İsrailli esirin üzüntü içinde yüzünü elleriyle kapattığı sahneler yer alıyor.

Kassam Tugayları'nın yayınladığı video mesajında, "Gazze Şehri'ndeki suç operasyonlarınızın kapsamını genişletme kararınızın bedelini, askerlerinizi ve esirlerinizi öldürerek ödeyeceksiniz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze kentini işgal planıyla 17 Mayıs'tan bu yana "Gideon'un Savaş Arabaları" adı altında Gazze Şeridi'ne yürüttükleri saldırılarda yeni bir aşamaya geçtiklerini duyurmuştu.