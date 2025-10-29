Haberler

Hamas'tan İsrail'e Tepki: Kızılhaç'ın Filistinli Esirlere Ziyaretini Engellemesi Uluslararası Hukuka Aykırı

Güncelleme:
Hamas, İsrail'in Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin Filistinli esirleri ziyaret etmesini engellemesini eleştirerek, bu durumun Filistinli tutukluların haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki esirlerin maruz kaldığı ihlallere dikkat çekildi.

Hamas, İsrail'in Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) temsilcilerinin Filistinli esirleri ziyaret etmesini engellemesine tepki göstererek, bunu hem Filistinli tutukluların haklarına hem de uluslararası hukuka aykırı bir uygulama olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün (ICRC) İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlileri ziyaret etmesini engellemesine tepki gösterildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin öldürülme, işkence, açlık ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz kaldıklarına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in bu kararı, esirlerimizi temel haklarından mahrum bırakan bir ihlaldir. Bu, Filistinli esirlerin maruz kaldıkları sistematik suç ihlalleri silsilesine bir yenisi olarak eklendi."

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik işlenen suçların önüne geçilmesi için uluslararası toplum ve uluslararası insan hakları örgütlerinin harekete geçmesinin talep edildiği açıklamada, "Filistinli esirlere karşı uygulamalar uluslararası insancıl hukukun da açık ihlalidir." denildi.

İsrail'in Filistinli esirlere karşı benzeri görülmemiş suçlar işlediğine işaret edilen açıklamada, Filistinli esirlerin kurtuluşu için ciddi çalışmaların başlatılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'de yayın yapan İ24 News televizyon kanalı, Savunma Bakanı Katz'ın, Kızılhaç'ın İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlileri ziyaretini yasakladığını aktarmıştı.

Karara gerekçe olarak; Kızılhaç heyetinin Filistinli esirleri ziyaretinin "profesyonellerin görüşlerine istinaden İsrail devletinin güvenliğini riske atacağı endişesi" gösterilmişti.

Kızılhaç, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri ziyaret edemiyor

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'te Kızılhaç'ın Filistinli esirleri ziyaretini yasaklamış, tutsaklar hakkında örgüte bilgi vermeyi de durdurmuştu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in girişimiyle Gazze'deki İsrailli esirlerin koşullarını olumsuz etkileyeceği eleştirilerine rağmen Filistinlilerin hapishanelerdeki koşulları daha da sertleştirilmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi'ne Kızılhaç'ın Filistinli esirleri ziyaretini engellemenin hukuki olmadığını belirten ve ziyaret izni verilmesini talep eden bir dilekçe sunulmuştu.

İsrail hükümeti, mahkemeye yapılan başvuruya vereceği cevaba, ağustos ayında 20'nci kez erteleme talep etmişti.

Ben-Gvir, Kızılhaç'ın Filistinli esirlerle görüşmesine sert şekilde muhalefet etmişti.

Kaynak: AA / Güncel
