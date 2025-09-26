Hamas'tan İsrail'e Tepki: Gazetecilere Yönelik Suçlar Kınandı

Hamas, İsrail'in Gazze'deki gazetecilere yönelik işlediği barbarca suçlarla gerçekleri örtbas edemeyeceğini belirtti.

Hamas, 26 Eylül Uluslararası Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı savaşı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 251 gazeteciyi öldürdüğü hatırlatılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki gazetecilere yönelik işlediği barbarca suçlarla gerçekleri örtbas edemeyeceği vurgulandı.

Filistinli gazetecilerle olan uluslararası dayanışmanın takdir edildiği açıklamada, Arap ve uluslararası tüm basın organlarından İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü suçları dünyaya duyurmaları istendi.

Uluslararası toplumun ve uluslararası insan hakları örgütlerinin Filistinli gazetecilere yönelik suçları kınamalarının talep edildiği açıklamada, Gazze Şeridi'nde savaş suçları işleyen İsrailli yöneticilerin uluslararası mahkemelerde yargılanmaları çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın yalnızca Nablus kenti ve çevresine düzenlediği baskında 2'si gazeteci 22 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırıları sonucu 7 Ekim 2023'ten beri 251 basın mensubunun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.