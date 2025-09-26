Haberler

Hamas'tan İsrail'e Tepki: Gazetecilere Yönelik Suçlar Kınandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, 26 Eylül Uluslararası Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecilere karşı işlediği suçları kınadı ve uluslararası topluma bu suçları duyurma çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail'in Gazze'deki gazetecilere yönelik işlediği barbarca suçlarla gerçekleri örtbas edemeyeceğini belirtti.

Hamas, 26 Eylül Uluslararası Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı savaşı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 251 gazeteciyi öldürdüğü hatırlatılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki gazetecilere yönelik işlediği barbarca suçlarla gerçekleri örtbas edemeyeceği vurgulandı.

Filistinli gazetecilerle olan uluslararası dayanışmanın takdir edildiği açıklamada, Arap ve uluslararası tüm basın organlarından İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü suçları dünyaya duyurmaları istendi.

Uluslararası toplumun ve uluslararası insan hakları örgütlerinin Filistinli gazetecilere yönelik suçları kınamalarının talep edildiği açıklamada, Gazze Şeridi'nde savaş suçları işleyen İsrailli yöneticilerin uluslararası mahkemelerde yargılanmaları çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın yalnızca Nablus kenti ve çevresine düzenlediği baskında 2'si gazeteci 22 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırıları sonucu 7 Ekim 2023'ten beri 251 basın mensubunun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün son röportajında vasiyet gibi istek! İşte hayatını oynamasını istediği oyuncu

Son röportajında vasiyet gibi istek: Hayatım film olursa o oynasın
Takım arkadaşını tokatladı! Herkesin özür beklediği Caner'in maçtan sonra yaptığına bakın

Herkes özür beklerken maçtan sonra yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.