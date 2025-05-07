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Hamas'tan İsrail'e Soykırım İddiası: Gazze'de Siviller Hedef Alınıyor

Hamas'tan İsrail'e Soykırım İddiası: Gazze'de Siviller Hedef Alınıyor
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Hamas, İsrail'in Gazze'de sivil alanları kasıtlı olarak vurarak yüksek can kaybı oluşturmayı amaçladığını duyurdu. Bombalamalarda çok sayıda sivil, özellikle kadın ve çocuklar yaşamını yitirirken, uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail'in, Gazze'de sivil alanları kasıtlı olarak vurarak mümkün olan en yüksek can kaybını amaçlayan bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin batısında kalabalık bir restoranın bombalanması sonucu çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze şehir merkezindeki bir restoranda toplanmış çok sayıda sivili bombalayarak "yeni bir vahşi katliam gerçekleştirdiği", saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun "barınma ve göç merkezlerinden gıda dağıtım noktalarına kadar sivil alanları kasıtlı olarak hedef alarak Gazze'ye yönelik barbarca saldırılarını sürdürdüğü" vurgulanan açıklamada, bunun "silahsız siviller arasında mümkün olan en yüksek can kaybını amaçlayan sistematik bir soykırım savaşı" olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail hükümetinin "savaş suçları ve etnik temizlik faaliyetlerini giderek artırdığı ve uluslararası toplumun sessizliği gölgesinde bu suçları işlemeye devam ettiği" belirtilerek, acil bir uluslararası müdahale çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Arap ve İslam dünyasına, Filistin halkının direnişine destek vermek ve soykırım ile açlığa karşı çıkmak amacıyla "tüm mümkün yollarla halk hareketlerini artırmaları" çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze kentinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgeye düzenlediği saldırıda 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 80 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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