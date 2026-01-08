Hamas: İsrail, Gazze'ye saldırıları ateşkesin ikinci aşamasını engellemek için düzenliyor

Hamas, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal eden ve sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları "ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini engellemek" için yaptığını açıkladı.

Hamas'tan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye 24 saatten kısa sürede düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk olmak üzere 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in tehlikeli bir tırmanışı tetiklediği ve ateşkes anlaşmasını açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada İsrail saldırılarına işaret edilerek, "Bu, ateşkes sürecini kasıtlı olarak bozmaya, anlaşma kapsamındaki taahhütlerden kaçınmaya ve ikinci aşamaya geçişi engellemeye yönelik bir girişimdir." ifadesi kullanıldı.

Arabulucu ve garantör ülkelere seslenilen açıklamada "savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gözetiminde uydurma ve zayıf bahanelerle gerçekleştirilen ihlalleri kınama ve durdurması için İsrail'e baskı yapma" çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın çift taraflı bir şekilde açılması ve ateşkes anlaşmasının şartlarına uyması için İsrail'e baskı yapılması istendi.

Açıklamada, acil yardım ve barınma malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi talep edildi.

Trump'ın Gazze planı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Ateşkesin devreye girmesine rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor ve planın Uluslararası İstikrar Gücünün de konuşlandırılmasını içeren ikinci aşamasına geçiş konusunda belirsizlikler devam ediyor.