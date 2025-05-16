Hamas'tan İsrail'e Protesto Çağrısı

Hamas'tan İsrail'e Protesto Çağrısı
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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımın durdurulması için 3 gün boyunca geniş çaplı protesto ve etkinlik düzenlenmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve savaş suçları eleştirildi.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımın durdurulması için 3 gün boyunca geniş çaplı protesto ve etkinlik düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamların dozunu artırdığı, yerleşim yerleri, barınaklar, çadırlar ve hastaneleri hedef aldığı, bazı aileleri nüfus kayıtlarından tamamen sildiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin halkının iradesini kırmak için abluka ve açlığı silah olarak kullandığı aktarılan açıklamada, dünyanın da bu "savaş suçlarına" dur demekten aciz olduğu ifade edildi.

Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra dünyanın özgür insanlarına seslenilen açıklamada, 16-17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek geniş kapsamlı protesto ve etkinliklerle İsrail'e baskı yapılması istendi.

Kaynak: AA / Güncel
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