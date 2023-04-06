Hamas'tan İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısında ısrar etmemesi uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'i, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısında ısrar etmemesi konusunda uyardı.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistin direniş gruplarının genel sekreterleriyle bir araya geldi.

Görüşmede, özellikle İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırıları başta olmak üzere Filistin'deki duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.

Toplantıdan sonra yazılı açıklama yapan Heniyye, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik süregelen saldırılarını kınadı.

Heniyye, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını, benzeri görülmemiş bir suç ve Müslümanlara ve kutsal değerlerine yönelik bir saldırı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıdan tamamen İsrail hükümetini sorumlu tutan Heniyye, Filistin halkı ve direniş gruplarının bu "vahşi" saldırı karşısında seyirci durmayacağına işaret etti.

Heniyye, uluslararası toplumu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) ve Arap Birliği'ni sorumluluklarını üstlenmeye ve Kudüs'ü Yahudileştirmeden kurtarmak ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'i Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırganlığını sürdürmemesi konusunda uyaran Heniyye, saldırıların sadece Filistin için değil, tüm Arap ve İslam ülkeleri için tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Direniş yoluna devam edileceğini ve Mescid-i Aksa'yı her türlü imkanla savunacaklarını kaydeden Heniyye, İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme ve Mescid-i Aksa'yı bölme planlarını uygulamasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Mescid-i Aksa'da ne olmuştu?

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

Fanatik yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından Filistinliler, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail polisi sahur vakti Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti.

Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.