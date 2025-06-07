Hamas'tan İsrail'e Esir Uyarısı: Ölümü Sorumluları Olacak

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze'de İsrailli bir esirin hayatını tehlikeye attığını, ölmesi durumunda sorumlunun İsrail ordusu olduğunu duyurdu.

Hamas'ın Telegram hesabından, Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki İsrailli esirin durumuna ilişkin yaptığı açıklama paylaşıldı.

Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze'de esir tutulan İsrailli Matan Zangauker'in tutulduğu yeri sardığını söyledi.

İsrail'in Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığına işaret eden Ebu Ubeyde, "İsrail'in esiri canlı olarak kurtaramayacağını kesin bir şekilde teyit ediyoruz." dedi.

Ebu Ubeyde, Zangauker'e işaret ederek, "1 yıl 8 ay boyunca hayatını koruduğumuz bu esir, kurtarma girişimi sırasında öldürülürse, ölümünden işgalci İsrail ordusu sorumlu olacaktır." ifadesini kullandı.