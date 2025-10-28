Haberler

Hamas'tan İsrail'e Ceset Arama Engellemeleri Hakkında Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranmasına yönelik çalışmaları sistematik olarak engellediğini bildirdi. Açıklamada, gerekli ekipmanların girişinin de İsrail tarafından engellendiği belirtilerek arabulucu ülkelerin müdahale etmesi istendi.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranmasına yönelik çalışmaları engellemek için sistematik bir politika izlediğini belirterek, arabulucu ülkelerden konuya müdahil olmasını istedi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki İsrailli esrilerin cesetlerinin aranması çalışmalarını engellemek için sistematik bir politika izlediği ifade edildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Filistin direnişinden oluşan ortak ekiplerin bu görevi (İsrailli esirlerin cesedinin aranması) yerine getirmek için Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere girmesini açıkça reddetti." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in arama çalışmalarını aksattığı vurgulanan açıklamada, esirlerin cesetlerinin aranması için gerekli ağır makine ve ekipmanların girişinin de İsrail tarafından engellendiği vurgulandı.

Gazze'de enkaz altındaki Filistinlilerin cenazelerinin çıkarılmasının da İsrail tarafından engellendiği ve bu durumun Gazze'deki Filistin halkının acılarını daha da artırdığı belirtildi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması konusunda Hamas'ın "ağırdan aldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ederek halkımıza karşı yeni saldırgan adımlar atmaya hazırlık olarak yalan bahaneler uydurmaya çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Ateşkese arabulucu ve garantör ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'in tehlikeli engellemeleri karşısında sorumluluklarını üstlenme ve İsrail'i aldatıcı eylemlerine son vermeye zorlama çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, yetkililerin siyasi ve saldırgan hesaplardan uzak bir şekilde insani görevlerini yerine getirmelerine izin verilmesi istendi.

İsrail, dün teslim edilen cesedin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'ne ait kalıntılar olduğunu öne sürerek Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce İsrail'e 17 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.

İsrail ise şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in teslim ettiği cenazelerden sadece 72'sinin kimliği belirlenebilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in verdiği cenazelerin üzerinde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme gibi izlere rastlandığını, bu bulguların İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığının kanıtı olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel
İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze'ye saldırı emri verdi

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Ailelerin küçücük çocuklarına yaptıkları mide bulandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Akıllara durgunluk veren soygun! İş makinesi ile ATM çaldılar

Akıllara durgunluk veren soygun! İş makinesi ile ATM çaldılar
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.