Hamas'tan İsrail'e Ateşkes ve Esir Takası Açıklaması

GAZZE, 25 Ağustos (Xinhua) -- Hamas, İsrail ile kısmi esir takası anlaşmasını kabul ettikleri ve kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına hazır olduklarını, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tüm çözüm yollarını reddettiğini söyledi.

Hamas pazar günü yaptığı açıklamada, Mısır ve Katar'ın arabulucu olarak yaptıkları öneriyi geçen hafta kabul etmelerine rağmen, Netanyahu'nun "Gazze'yi işgal planını" onaylamasının, "anlaşmayı engelleme konusundaki ısrarını" gösterdiğini belirtti.

Ateşkes anlaşmasının tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için tek yol olduğunu vurgulayan Hamas, rehinelerin kaderinin Netanyahu'nun elinde olduğunu ifade etti.

Netanyahu perşembe günü, bir yandan Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona ermesi için "acil müzakerelerin" başlatılması talimatı verirken, diğer yandan da Gazze Şehri'ni işgal etmek için askeri planları onaylayacağına söz verdi.

Netanyahu müzakerelerin nasıl ve nerede başlayacağına dair açıklama yapmazken, İsrail'in Ynet haber sitesi, üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, şu aşamada hiçbir heyetin Doha veya Kahire'ye gitmesinin beklenmediğini bildirdi.