Hamas'tan İsrail'e Ateşkes İhlali İddiası

Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına tam bağlılığını belirterek İsrail'in ateşkesi kasıtlı şekilde ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yaptığı açıklamada, "Siyonist işgalci İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etme politikasını ısrarla sürdürüyor." dedi.

Gazze'de hayatta olan İsrailli esirlerin tek seferde teslim edildiğini hatırlatan Kasım, Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının tüm ayrıntılarına bağlı kaldığını vurguladı.

"Tüm İsrailli esirlerin cesetlerinin teslimini tamamlamak için her gün çalışıyoruz." diyen Kasım, İsrail'in Gazze'de saldırılarıyla yol açtığı yıkım nedeniyle cesetlerin teslimi konusunda ciddi zorlukların yaşandığını kaydetti.

Kasım, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrailli esirleri, onları esir alanları ve İsrailli esirlerin yakınındaki yerleşim bölgelerini kasıtlı olarak bombaladığını vurguladı.

İsrail'in devam eden ihlallerine ilişkin Hamas'ın arabulucularla temaslarını sürdürdüğünü belirten Kasım, İsrail'in kasıtlı ihlalleriyle ilgili ABD tarafıyla da temasta olduklarını ifade etti.

Kasım, İsrail'in insani yardım konusunu suistimal ettiğini ve aç bırakma tehdidinde bulunduğunu belirterek "Bölgede sükunetin devam etmesini isteyen tüm taraflar, işgalci İsrail'e sorumluluklarını yerine getirmesi için baskı yapmalıdır." dedi.

Hamas Sözcüsü, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri aç bırakma politikasından vazgeçmediğine dikkati çekti.

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.