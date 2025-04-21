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Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde İsrail'e ait askeri birliğe düzenledikleri saldırıda bazı askerlerin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde İsrail'e ait askeri bir birliğin tuzaklanmış bir tünele çekilerek hedef alındığı saldırıda bazı İsrail askerlerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, mensuplarının Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir grup İsrail askerini bomba yerleştirilmiş bir tünele çektikten sonra tünelin patlatıldığını belirtti.

Açıklamada, patlama sonucu İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA / Güncel
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