Hamas'tan İran'a Destek Mesajı: 'Bedelini Ödüyor'

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Hamas, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına yanıt vererek, İran'ın Filistin direnişine desteğinin bedelini ödediğini açıkladı. Hamas, iç savaşın sürdüğü ortamda İran ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

(ANKARA) – Hamas, İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarına ilişkin "İran bugün, Filistin'e ve direnişe verdiği ilkeli desteğin ve bağımsız ulusal kararına bağlılığının bedelini ödüyor" açıklamasını yaptı.

Hamas, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "İran bugün, Filistin'e ve direnişe verdiği ilkeli desteğin ve bağımsız ulusal kararına bağlılığının bedelini ödüyor" ifadeleri yer aldı. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde de bugün Telegram'da yaptığı paylaşımda, Hamas'ın bu çatışmada İran'ın yanında duracağını ifade etti.

Ubeyde, "Bu siyonist düşman, bu hain saldırılarla direniş cephelerini zayıflatabileceğini ya da bölgedeki bu kırılgan yapının ayakta kalmasını sağlayabileceğini sanıyorsa, büyük bir yanılgı içindedir. Tam aksine, art arda yaptığı stratejik hatalar, onu kaçınılmaz sonuna daha da yaklaştırmaktadır inşallah" dedi.

Hamas liderleri, Ekim 2023'te patlak veren ve devam eden Gazze savaşı dahil olmak üzere, İsrail'e karşı yürüttükleri mücadelede İran'ın askeri ve mali desteği için birçok kez teşekkür etmişti.

Tahran, İsrail'in sabah erken saatlerde İran'daki askeri ve nükleer tesislere düzenlediği ve aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu çok sayıda kişinin ölümüne yol açan saldırılara misilleme yapacağını duyurdu.

İsrail ise İran tarafından fırlatılan 100 insansız hava aracını durdurmak için çalıştığını ancak bu İHA'ların ülkeye ulaşmadığını açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

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