Hamas'tan İnsani Yardımlara İlişkin Açıklama: Yüzde 1 bile Yeterli Değil

Hamas'tan İnsani Yardımlara İlişkin Açıklama: Yüzde 1 bile Yeterli Değil
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Hamas, Gazze Şeridi'ne giriş yapan insani yardımların halkın temel ihtiyaçlarının sadece yüzde 1'ini karşıladığını açıkladı. Abluka nedeniyle bölgeye gereken yardımların çok az sayıda geldiği belirtildi.

GAZZE, 25 Mayıs (Xinhua) -- Hamas, Gazze Şeridi'ne giriş yapan insani yardımların, bölge halkının temel ihtiyaçlarının yüzde 1'ine bile karşılık gelmediğini söyledi.

Hamas Medya Ofisi'nden cumartesi günü yapılan açıklamada, "Ablukanın ve tam kapatmanın sürdüğü 84 gün boyunca halkın asgari ihtiyaçlarının karşılanması için Gazze Şeridi'ne yardım ve yakıt yüklü en az 46.200 tırın girmesi gerekiyordu" denildi.

Açıklamada, "Ancak İsrail, son günlerde 'yardımlara' izin verdiğini iddia ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışsa da gerçekte bölgeye sadece 100 tır giriş yaptı. Bu miktar, nüfusun temel ihtiyaçlarının yüzde 1'ini bile karşılamıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "işgal güçlerinin, Gazze'deki fırınların yüzde 90'ından fazlasının çalışmasını engellemeye devam ettiği" bir dönemde bölgeye gelen yardımların da az miktardaki ilaç ve sınırlı sayıdaki fırına undan ibaret olduğu kaydedildi.

İsrail, geçen hafta yaklaşık üç aydır devam eden ablukayı kaldırmayı ve bölgeye sınırlı yardım girişine izin vermeyi kabul etmişti. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres cuma günü yaptığı açıklamada, "şimdiye kadar izin verilen tüm yardımların, okyanusta bir damla anlamına geldiğini" ifade etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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