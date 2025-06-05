Hamas'tan İddialara Yanıt: İsrail Kaos Yaratıyor

Hamas, Tel Aviv yönetiminin DEAŞ bağlantılı olduğu öne sürülen milisleri silahlandırdığı yönündeki iddiaların, Gazze Şeridi'nde "kaos çıkardığını, açlık ve yardım hırsızlığı yaptığını" ortaya koyduğunu belirtti.

Hamas, Eski İsrail Savunma Bakanı ve muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın, "Tel Aviv yönetiminin Gazze'de terör örgütü DEAŞ ile ilişkili bir milis grubu silahlandırdığı" yönündeki iddialarının değerlendirildiği bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Liberman'ın bu iddiaları, tehlikeli bir gerçeği ortaya koyuyor. O da; İsrail'in, sosyal ve güvenlik kaosu oluşturmak, sistematik ve planlı bir şekilde insani yardım hırsızlığı yaparak açlığa sebep olmak için suç çetelerini kullanmasıdır." ifadesine yer verildi.

Bu iddianın, İsrail'in, Filistinlileri sadece bombalamak ve aç bırakmakla yetinmediği, halkın iradesini ve direniş atmosferini kırmak için söz konusu çeteler kanalıyla hırsızlık ve yağmalama eylemlerini organize ettiğini kanıtladığına işaret edildi.

Hainlik ve hırsızlığı meslek edinmiş bu çetelerin doğrudan İsrail denetimi altında faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, Filistin halkının gerçek düşmanı olan bu çetelerin peşinin bırakılmayacağı ve hesap sorulacağı dile getirildi.

Gazze'deki hükümete bağlı İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze'de gruplar kurduğunu kabul ederek, hırsızlık ve kaostan sorumlu olduğunu resmen ilan ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bu itirafla, 20 aydır Gazze'ye saldırılar düzenleyen ve emniyet mensupları ile polisleri hedef alan İsrail'in yaşadığı başarısızlık ve acziyetin ortaya konulduğu kaydedildi.

"İsrail'in tek başına yapamadığını, uşaklarıyla yapmasına izin verilmeyeceği" belirtilen açıklamada, "ayaktakımı" olarak nitelendirilen bu gruplara karşı sıkı önlemler alınacağı aktarıldı.

İsrail eski Savunma Bakanı Liberman, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de terör örgütü DEAŞ ile ilişkili bir milis grubu silahlandırdığını iddia etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan tek cümlelik açıklamada, "İsrail, güvenlik kurumlarının tüm yöneticilerinin tavsiyesi üzerine, Hamas'ı çeşitli ve farklı yollarla yenmek için çalışıyor." ifadeleri kullanılarak Liberman'ın iddiaları zımnen kabul edilmişti.