Hamas'tan Eski İsrailli Askere Yanıt: 'Bizi Unutma'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yayımladığı bir video kaydında, ABD'den dönüp yeniden İsrail saflarında savaşmaya devam edeceğini açıklayan serbest bıraktığı eski İsrailli esir askere esaret günlerini hatırlatarak yanıt verdi.

Videoda adı belirtilmeyen esir, New York merkezli "İsrail Ordusu Dostları Derneği"nin logosunun yer aldığı bir kürsüde konuşma yaparken görüldü.

Eski esir, orada yaptığı konuşmada, "Gelecek ay İsrail'e döneceğim, İsrail ordusunun üniformasını yeniden giyeceğim ve kardeşlerimle birlikte hizmet edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Kassam Tugayları, Arapça ve İbranice şu soruyu yöneltti:

"Defalarca seni öldürmeye kalkışan orduya geri döneceksin, oysa seni koruyan biz olmuştuk… Hatırlıyor musun?"

Kassam, söz konusu sorularını, İsrailli askerin İsrail ordusunun saldırısında yıkılan bir tünelin enkazı altından çıkarılırken çekilen görüntülerle desteklerken, esir askerin Kassam Tugayları mensupları tarafından tedavi edildiği anlar da kayıtta yer aldı.

Ardından gelen başka sahnelerde ise, söz konusu esir İsrailli askerin serbest bırakılacaklar listesine dahil edilmesinden önce Gazze sahilinde düzgün kıyafetlerle, mutlu göründüğü görüntüler bulunuyor.

Asker, serbest bırakılmadan hemen önce Arapça yaptığı kısa konuşmada, "Bugün çok mutluyum, buradan ayrılacağım." demişti.