Hamas'tan BMGK'ya Çağrı: İsrail Saldırıları Durdurulsun

Hamas'tan BMGK'ya Çağrı: İsrail Saldırıları Durdurulsun
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Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını ve ablukayı kırmasını talep etti. Açıklamada Gazze'deki insani kriz ve çocukların maruz kaldığı kıtlık vurgulandı.

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) "İsrail saldırılarının durdurulması ve ablukanın kırılması" talebinde bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 aydır sürdürdüğü ağır abluka ve tüm halkı etkileyen kıtlık vurgulandı.

"Gazze'de çocukları kasıp kavuran bir kıtlık yaşanıyor ve gelen yardımlar, insani ihtiyaç okyanusunda yalnızca bir damla." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Hamas, BMGK'ye, "İsrail saldırılarını durdurma ve ablukayı kırma" çağrısı yaptı.

Hamas'ın açıklamasında Gazze'ye yardım sağlamak, Filistinlilere destek olmak ve aç bırakma politikasını sona erdirmek için acil Arap ve İslam dünyasına duruma müdahale etmesi talebinde bulunuldu.

Gazze'de açlığın bir silah olarak kullanıldığına ve vahşi katliamların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki insani durumun, açlığın derinleşmesi ve yayılmasıyla birlikte kritik aşamalara girdiği" belirtildi.

Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
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