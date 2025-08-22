Hamas'tan BM Raporuna Sert Tepki: 'Kıtlık İşgal Suçlarının Belgesi'

Hamas, BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gazze'de kıtlığın tüm bölgeye yayıldığı yönündeki raporlarını, "işgalin işlediği suçların uluslararası belgesi" olarak niteledi.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, IPC'nin Gazze'de kıtlığı ilan eden raporunun, " İsrail'in iki milyondan fazla kişiyi abluka altında açlığa mahkum ettiğinin kanıtı olduğunu" belirtti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu rapor, İsrail'in sivillere karşı açlığı bir savaş ve soykırım aracı olarak kullandığını, uluslararası hukuk ve tüm insani normları ihlal ettiğini gözler önüne sermektedir. BM'nin raporunun, aylarca süren uyarılar ve acılardan sonra gelmesi gecikmiş bir adımdır. Bugün, Filistin halkının yaşadığı insani felaket dünya çapında belgelenmiş oldu."

Hamas açıklamasında, uluslararası topluma çağrıda bulunarak BM Güvenlik Konseyinin derhal harekete geçip savaşı durdurması, Gazze'ye gıda, ilaç, su ve yakıt girişinin kesintisiz sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in "aç bırakmayı silah olarak kullanması" nedeniyle yargılanması istenen açıklamada ayrıca İsrail'e baskı yapılarak insani yardım girişinin garanti altına alınması talep edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgalin kıtlığı reddeden yalan söylemleri, kadın ve çocuklara karşı açlık yoluyla işlenen cinayetleri gizleme girişimidir. Bu, uluslararası hukuka meydan okumaktır. Gazze'de ilan edilen kıtlık, işgalin ve destekçilerinin alnında kara bir lekedir."

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı." ifadeleri kullanılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn da Gazze'de kıtlığa ilişkin "Bu, insan yapımı bir kriz ve tersine çevrilmeli. Harekete geçme zamanı şimdi, gecikmeden ve bahanelere başvurmadan." demişti.