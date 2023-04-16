Hamas'tan bir heyet yıllar sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye liderliğinde bir heyetin yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Hamas'a yakın Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Heniyye liderliğindeki heyet, uzun yıllar sonra yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Suudi yetkililerle temaslarda bulunacak.

Heyette Heniyye'nin yanı sıra Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, siyasi büro üyeleri Halil el-Hayye ve Musa Ebu Merzuk da bulunacak.

Hamas heyetinin birkaç gün sürmesi planlanan Suudi Arabistan ziyaretinde Filistin meselesi, bazı bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınacak, Suudi Arabistan'daki tutuklu Filistinliler meselesi de önemli gündem maddesi olacak.

Uzun yıllar sonra gerçekleştirilecek ziyaretin, Suudi Arabistan-Hamas ilişkileri için önemli bir adım olacağı öngörülüyor.

Son ziyaret 2015'te yapılmıştı

Hamas'tan Suudi Arabistan'a son ziyaret Halid Meşal liderliğinde 2015 yılında gerçekleştirilmiş, o dönem Hamas Siyasi Büro Başkanı olan Meşal, Mekke'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve bazı yetkililerle bir araya gelmişti.

Hamas-Suudi Arabistan ilişkilerinde son yıllarda durgunluk yaşanmış, 2019 yılında onlarca Filistinli ve Ürdünlünün gözaltına alınmasıyla ilişkiler kopma noktasına gelmişti.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Şubat 2019'da Cidde'de yaşayan 83 yaşındaki Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani'nin de aralarında olduğu 69 Filistinli ve Ürdünlüyü gözaltına almıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başta olmak üzere diğer yetkililer, konuya dair açıklamalarında söz konusu Filistinlilerin, "Hamas Hareketiyle ilişkilerinden dolayı ve İsrail'e karşı Filistin halkının meşru mücadelesini destekledikleri" gerekçesiyle gözaltına alındıklarını belirtmişti.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesi'nin 8 Ağustos 2021'de Hudari'ye verdiği 15 yıl hapis cezası, Suudi Arabistan İstinaf Mahkemesi'ne yapılan itiraz sonucu 28 Aralık 2021'de 3 yıla düşürülmüştü.

Hudari, Ekim 2022'de serbest bırakılmış, diğer tutuklular ise geçen şubat ayında salıverilmişti.