Hamas'tan Bıçaklı Saldırıya Yanıt: İsrail'in Suçlarına Karşı Direniş

Hamas, Batı Kudüs'te 2 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının İsrail'in işlediği suçlara karşı "doğal bir yanıt ve İsrail güvenlik birimine bir darbe" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, " Filistin'in kahramanlarından birinin Kudüs şehrinde gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı, terörist düşmanın ve yerleşimci çetelerinin suçlarına karşı doğal bir yanıt niteliğindedir." ifadesi kullanıldı.

Kudüs'teki saldırının "İsrail'in güvenlik sistemine ve Filistin halkının ruhuna kök salmış direniş dalgasını durdurma yanılgısına indirilen bir darbe" olduğu vurgulandı.

Açıklamada İsrail'in Katar'a saldırısına dikkati çekilerek, Kudüs'teki gibi bıçaklı saldırıların İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da işlediği suçlar ile çevre ülkelere taşan saldırganlığı nedeniyle yaşandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'de işlediği suç ve katliamlar ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırılara karşı tek seçeneğin direniş olduğu vurgulandı.

Filistin halkına, İsrail işgali bitene kadar her türlü yolla direnişe devam etmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi, Batı Kudüs yakınlarındaki bir otelde düzenlenen bıçaklı saldırıda biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığını bildirmişti.