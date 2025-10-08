Hamas'tan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Baskınına Sert Tepki

Hamas, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 1990 Aksa katliamının 35'inci yılında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini "saldırgan bir mesaj" olarak nitelendirerek, kınadı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya "kasti ve provokatif bir adım olarak" baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bu adımın "8 Ekim 1990'da işgal güçleri tarafından gerçekleştirilen ilk Mescid-i Aksa katliamının acı yıl dönümü ile aynı zamana denk geldiği" vurgulandı.

Ben-Gvir baskınının "devam eden saldırıları ve tekrarlanan suçları özetlediği ve işgal hükümetini yöneten faşist zihniyeti yansıttığı, bu zihniyetin Aksa'nın kutsallığı ve dünya genelindeki Müslümanların duygularını kasıtlı olarak ihlal ettiği" kaydedilen açıklamada, "katliamın yıl dönümünde gerçekleştirilen baskının geçici bir olay değil, saldırgan bir mesaj" olduğu ifade edildi.

Bu eylemin "Mescid-i Aksa üzerindeki zamansal ve mekansal bölünme gerçeğini pekiştirmeyi, işgalin kontrolünü dayatmayı ve Kudüs'teki Arap-İslam varlığını hedef alan Yahudileştirme projesine hizmet etmeyi" amaçladığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim için kırmızı çizgimizdir; saldırıların ve baskınların devamı, Aksa'nın bütünüyle İslam'a ait bir mabet olduğu gerçeğini asla değiştirmeyecektir."

"Kudüs, Batı Şeria ve işgal altındaki topraklardaki (1948'den beri) Filistinlilere, işgalcilerin planlarından korunmak için uyanık olmaları ve Mescid-i Aksa'da güçlü bir varlık göstermeleri" çağrısı yapılan açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası kuruluşlar, devam eden saldırıları durdurmak için siyasi, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağrıldı.

İsrail polisinin Ekim 1990'da Mescid-i Aksa'ya Süleyman heykelinin temel taşını yerleştirmeye çalışan Yahudilere karşı çıkan Filistinlilere ateş açması sonucu 21 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi yaralanmış, 270 kişi gözaltına alınmıştı.

Ben-Gvir'in ihlalleri

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ihlal ve provokasyonlarını sürdürerek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrail basını, Ben-Gvir'in Yahudilerce kutsal "Sukot Bayramı"nda (Çardaklar Bayramı) Mescid-i Aksa'ya baskınına yer vermişti.

İhlal ve provokasyonlarını sürdürerek Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde giren İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'ye yönelik saldırılarda zafer ve rehinelerin geri dönmesi için dua etmek amacıyla" Aksa'yı bastığını ifade etmişti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da "İki yıl sonra zafer bizim ve buranın sahibi biziz." iddiasında bulunarak provokasyonunu sürdürmüştü.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, Ben-Gvir'in Burak (Ağlama) Duvarı'na da giderek İsrailli aşırı sağcılarla dans ettiği görüldü.

"Çardaklar Bayramı" gibi Yahudilerce kutsal günlerde, aşırı sağcı İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinde artış yaşandığı biliniyor.

Aşırı sağcı Bakan, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını sürdürüyor.

Ağustosta da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir, avluda kalabalık bir grupla çevrili halde telefonundan "Talmud" ayini duası okurken görülmüştü.

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiği belirtiliyor.