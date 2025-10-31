Haberler

Hamas'tan Ben-Gvir'e Tepki: Provokasyon ve Cinayetlerin Meşrulaştırılması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli esirleri aşağılaması ve idamla tehdit etmesini sert bir dille eleştirerek, bu durumu provokasyon ve işlenen cinayetlerin meşrulaştırılması olarak nitelendirdi. Hamas yöneticisi Mahmud Merdavi, uluslararası insan hakları kuruluşlarına da çağrıda bulundu.

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli esirleri aşağılamasını ve idamla tehdit etmesini, "Filistin halkına yönelik bir provokasyon ve işlenen cinayetlerin meşrulaştırılması" olarak nitelendirdi.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, Ben-Gvir'in İsrail hapishanesindeki Filistinlileri aşağılayan görüntüleri paylaşarak idam çağrısı yapmasına tepki gösterdi.

Ben-Gvir'in Filistinli esirlere yönelik saldırgan uygulamalarını artırdığını ve İsrail hükümetinin de esirleri koruyan tüm norm, değer ve yasaları ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirten Merdavi, şu ifadeleri kullandı:

"Ben-Gvir'in yaptığı sadece bir tehdit veya yüzeysel bir sözlü saldırı değil, (İsrailli) yetkililerin Filistin halkına yönelik provokasyonlarının bir devamı ve işgalcilerin işlediği cinayetin meşrulaştırılmasıdır."

Filistin halkına, topraklarına ve kutsal mekanlarına yönelik provokasyonların sonucuna ilişkin uyarıda bulunan Merdavi, "İşlediği suç politikalarının sonuçlarından tamamen işgalci İsrail sorumludur." dedi.

Merdavi, uluslararası insan hakları ve hukuk kuruluşlarına, İsrailli liderlerin Filistinli esirlere karşı işledikleri savaş suçları ve ihlallerinden dolayı hesap vermeleri için derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail basınında çıkan görüntülerde, hapishanedeki çok sayıda Filistinlinin avluda elleri arkadan bağlı şekilde yüzükoyun yerde yattığı görülmüştü.

Avludaki İsrail bayrağı önünde yüzüstü yatan tutuklulara işaret eden Ben-Gvir, Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uyguladıklarını söylemişti.

Filistinli tutuklulara en asgari koşulları uygulamakla övünen Ben-Gvir, "Yapılması gereken bir şey daha var; idam cezası." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Ayasofya'yı yakmaya çalışan şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu! Savunması akıllara zarar

Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışmıştı! İstenen ceza belli oldu
Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı

Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.