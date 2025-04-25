Hamas'tan Batı Şeria'daki Saldırılara Karşı Direniş Çağrısı

Hamas, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik vahşi saldırılarının, ilhak ve zorla yerinden etme planlarının hızlandırılması anlamına geldiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilere seferberlik ve İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı direnişi artırma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, " Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ile askerlerin vahşi saldırıları, cinayetleri ve kötü muamelelerinin, Gazze'deki soykırımın bir uzantısı ve ilhak ile tehcir politikalarının uygulamasının hızlandırılması anlamına geldiği" kaydedildi.

Gittikçe dozu artan bu saldırılarla, İsrail'e karşı öfkenin körüklenmesi ve Filistin varlığına son verme girişimlerine karşı çıkılmasının zorunlu hale geldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, şu ana kadar Batı Şeria'da 957'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 16 bin 400 kişi de gözaltına alındı.