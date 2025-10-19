Hamas'tan Ateşkes Taahhüdü: Anlaşmalara Bağlıyız

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmada kararlaştırılan her maddeyi, özellikle Gazze'nin tüm bölgelerinde sağlanacak ateşkesi eksiksiz yerine getirme konusunda tam taahhütte bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde herhangi bir olay veya çatışma yaşandığına dair bilgimiz yok. Bu bölgeler, işgal güçlerinin kontrolünde bulunan 'kırmızı bölgeler' olarak tanımlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yılın mart ayında savaşın yeniden başlamasından bu yana orada kalan gruplarımızla bağlantı kesildi. O tarihten beri onların hayatta olup olmadıklarına dair bize hiçbir bilgi ulaşmamıştır.

Bu nedenle, bu bölgelerde yaşanan herhangi bir olayla ilgimiz yoktur. Hala hayatta biri varsa bile oradaki mücahitlerimizle iletişim kuramıyoruz."

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapacağı aktarılmıştı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına göre, Gazze içinde "sarı hat" diye isimlendirilen bölgelere çekilmişti.