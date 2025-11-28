Hamas'tan Arap Ülkelerine İsrail Saldırılarına Karşı Ortak Tutum Çağrısı

Hamas, İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlemesinin bölgede saldırılarını genişletme çabasının göstergesi olduğunu belirterek, Arap ülkelerini buna karşı bir tutum sergilemeye çağırdı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Kasım, "İsrail'in bu sabah Suriye'ye yönelik saldırı düzenlemesi ve Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'ı bombalamayı sürdürmesi, tüm bölgede saldırganlığını genişletmeye devam etme çabasının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"İşgalci hükümetin saldırgan tutumunun bölgedeki istikrarsızlığın gerçek nedeni olduğunu" belirten Kasım, "bu aşırıcı hükümetin pervasızlığına son vermek için Arap ülkelerinin ortak bir tutum sergilemesi gerektiğininin" altını çizdi.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirilmişti.