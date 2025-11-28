Haberler

Hamas'tan Arap Ülkelerine İsrail Saldırılarına Karşı Ortak Tutum Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıları bölgedeki saldırgan tutumunun bir göstergesi olarak değerlendirerek, Arap ülkelerini bu duruma karşı ortak bir tutum sergilemeye davet etti.

Hamas, İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlemesinin bölgede saldırılarını genişletme çabasının göstergesi olduğunu belirterek, Arap ülkelerini buna karşı bir tutum sergilemeye çağırdı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Kasım, "İsrail'in bu sabah Suriye'ye yönelik saldırı düzenlemesi ve Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'ı bombalamayı sürdürmesi, tüm bölgede saldırganlığını genişletmeye devam etme çabasının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"İşgalci hükümetin saldırgan tutumunun bölgedeki istikrarsızlığın gerçek nedeni olduğunu" belirten Kasım, "bu aşırıcı hükümetin pervasızlığına son vermek için Arap ülkelerinin ortak bir tutum sergilemesi gerektiğininin" altını çizdi.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Kırtasiye raflarında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor: Çöpteki kadın cesedi, seri katil davası...

Kırtasiye rafında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.