Hamas'tan ABD'ye İran Uyarısı: Askeri Müdahale Bölgeyi İstikrarsızlığa Sürükler

Hamas, ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahale tehditlerini kınayarak, böyle bir adımın bölgeyi daha fazla tırmanışa ve istikrarsızlığa sürükleyeceğini vurguladı.

Hamas'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin güçlü şekilde kınandığı ve İran'a karşı devam eden İsrail saldırılarının tamamen reddedildiği açıklamada, "bunun, uluslararası hukukun açık bir ihlali olmasının yanı sıra bölge ve dünya güvenliği ile barışına doğrudan bir tehdit oluşturduğu, bölgeyi daha fazla tırmanışa ve istikrarsızlığa sürükleyeceği" vurgulandı.

ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir askeri saldırıya doğrudan müdahil olmasının tehlikesi konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bunun sonuçlarından Washington ve Tel Aviv sorumlu tutuldu.

Açıklamada, Hamas'ın, İran'ın ve halkının yanında olduğu ve İran'ın kendini ve ulusal egemenliğini savunma konusundaki meşru hakkını desteklediği vurgulandı.

Bölgenin güvenliği ve halkların çıkarlarını korumak amacıyla Arap ve İslam ülkelerine İsrail'in saldırılarına karşı ortak ve sorumlu bir tutum sergilemeleri, İran'a yönelik saldırıların devam etmesini engellemeleri ve reddetmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, "İsrail'in, Orta Doğu'da İsrail saldırılarından güvende olan hiçbir kent olmadığı yönündeki açıklamaları, kibirli bir sömürgeci zihniyeti yansıtmakta ve bölge ve halklarının istikrarını tehdit eden saldırgan niyetleri ortaya koymaktadır." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için ABD askeri varlıklarını kullanma konusunda giderek daha sıcak bakmaya başladığı iddia edilmişti.