Haberler

Hamas'tan ABD ve Arabuluculara Çağrı: İsrail'in Ateşkesi İhlal Etmesine Son Verin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, ABD ve arabulucuları müdahale etmeye çağırdı. Yapılan saldırılarda 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas, İsrail'in 10 Ekim'deki ateşkese rağmen bugün Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerine düzenlediği saldırıların ardından Tel Aviv yönetiminin ateşkesi baltalama girişimlerine karşı ABD ve arabulucuları harekete geçmeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail'in ihlallerini tırmandırdığı vurgulandı.

Açıklamada, "Arabulucular ve ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi baltalamaya yönelik girişimlerine karşı çıkma sorumluluğuna sahiptir." ifadesi kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "savaş suçlusu" olarak tanımlandığı açıklamada, üzerinde anlaşmaya varılan ateşkes ile fiili durumu dayatma girişimlerinin reddedildiği belirtilerek, "Arabulucuları acilen müdahale etmeye ve bu ihlalleri derhal durdurmak için baskı yapmaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD yönetimi taahhütlerini yerine getirmeye ve İsrail'i yükümlülüklerini uygulamak için zorlamaya çağırıldı.

İsrail'in anlaşmayı sistematik olarak ihlal ettiği, "uydurma bahanelerle" sürekli saldırılar düzenlediği ve bu saldırıların yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail ordusunun anlaşmaya göre geri çekilmesi gereken hatlarda da değişiklik yapıldığına işaret edildi.

İsrail ordusunun, 10 Ekim'de imzalanan anlaşmayı ihlal ederek bugün birkaç saat içerisinde Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem

Gece yarısı korkutan deprem
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.