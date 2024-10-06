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Hamas Siyasi Büro Üyesi Hamdan, Filistin direnişinin "çok iyi durumda" olduğunu belirtti Açıklaması

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Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistin direnişinin bugün çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Birkaç yıl içerisinde bu bölgenin yeni haritasını görmeye başlayacağız. Bu coğrafyada yeni bir harita şekillenecek.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistin direnişinin bugün çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Birkaç yıl içerisinde bu bölgenin yeni haritasını görmeye başlayacağız. Bu coğrafyada yeni bir harita şekillenecek. Allah'ın izniyle bu haritada İsrail'in yeri olmayacak." dedi.

İstanbul'da bir otelde "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Hamdan, konferansta yaptığı konuşmada, İslam dünyasının yeniden diriliş sürecinde olduğunu ve Aksa Tufanı operasyonunun İslam dünyası için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

İslam dünyasının yeniden ayağa kalkma mücadelesi verdiğini kaydeden Hamdan, Batı'nın ise insani ve ilkesel olarak çöktüğünü vurguladı.

Hamdan, "Batı medeniyeti, insan haklarını savunmakta aciz kalmıştır ve bu medeniyet maddi ve manevi anlamda iflas etmiştir. Bugünkü küresel sistem, firavunun ruhunu içinde taşımakta ve çifte standart ilkelerinin üzerine kurulmuştur." değerlendirmesini yaptı.

"Aksa Tufanı, uluslararası sistemin çirkin yüzünü ortaya koydu"

İslam dünyasının direniş ruhunun artık canlı olduğunu belirten Hamdan, Aksa Tufanı operasyonunun uluslararası sistemin çirkin yüzünü ortaya koyduğunu söyledi.

Hamdan, "Bu süreçle düşmanlarımızı, dostlarımızı, müttefiklerimizi belirleme gücüne sahip olabiliriz. Bugün cihat yeniden itibar kazanmaya başlamıştır. Gazze'de ve Filistin'de ve Lübnan'da bu cihat argümanı artık parlak bir döneme girmiştir." ifadelerini kullandı.

Gazze ve Batı Şeria'daki direnişe dikkati çeken Hamdan, Filistin direnişinin sadece Gazze ile sınırlı olmadığını, tüm Filistin topraklarında direnişin sürdüğünü belirtti.

Hamdan, "Direniş bugün çok iyi bir durumda. Gazze, üzerine yüklenen sorumluluğu yerine getirmiştir. Birçok lider şehit düşmüştür ve alternatif liderler üretmiştir. Savaşın ilk gününden itibaren ilk cephelerde saf tutmuşlardır." diye konuştu.

"Direniş sadece Gazze'de değil, Batı Şeria ve Yafa'da da devam ediyor." diyen Hamdan, herkesin bu direnişte yer alması gerektiğini vurguladı.

Gazze halkının her türlü acıya rağmen topraklarını terk etmediğini vurgulayan Hamdan, "Hayati bir fırsat yakalamış durumdayız. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Belki yüzyıl daha geçmesi gerekiyor buna benzer bir fırsatı yakalayabilmek için. Birkaç yıl içinde bu bölgenin yeni haritasını görmeye başlayacağız. Bu coğrafyada yeni bir harita şekillenecek. Allah'ın izniyle bu haritada İsrail'in yeri olmayacak." dedi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel

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