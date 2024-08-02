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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Diyarbakır, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Mardin'de, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı. İsrail aleyhine slogan atan kalabalık, İsrail'in saldırılarına tepkisini dile getirdi. Diğer illerde de benzer şekilde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyarbakır, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Mardin'de, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyarbakır'da İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde cami önünde bir araya gelen kalabalık, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına konuşan Uluslararası Doktorlar Derneği İl Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, İsrail'in saldırılarına tepkisini dile getirdi.

Açıklamanın ardından gruptan bazı kişiler, önünden geçtikleri Gazi Caddesi'nde bulunan bir lokanta zincirine ait iş yerine taş attı.

İş yeri önünde önlem alan güvenlik güçlerinin uyarıları sonucu grup dağıldı.

Şırnak

Ulu Cami'de cuma namazının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Elazığ

İzzet Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Siirt

İl Müftülüğü öncülüğünde Hacı Fethi Serin Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Namazın ardından İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da katıldı.

Mardin

Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde cuma namazı öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Daha sonra Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kaynak: AA / Güncel

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