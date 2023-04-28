Hamas Siyasi Büro Başkanı, İran Dışişleri Bakanı'nın Tahran davetini kabul etti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Tahran ziyareti davetini kabul ettiği açıklandı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye ile Abdullahiyan'ın yaptığı telefon görüşmesinde sahadaki ve siyasi gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, Heniyye ile Abdullahiyan'ın " İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'da işlediği suçlar ile 2006'dan beri devam eden Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı" görüştüğü kaydedildi.

Abdullahiyan'ın İran'ın "Kudüs'teki Siyonist saldırılar ile uygulamaların takipçisi olduğunu" vurguladığı açıklamada, Heniyye'yi güncel gelişmeleri İran yönetimiyle daha ayrıntılı görüşmek üzere Tahran'a davet ettiği ifade edildi.

Açıklamada, İranlı Bakan'ın, "Filistin halkının işgale zarar veren direnişiyle gurur duyduğu ve Filistinlilerin kararlılığına övgüde bulunduğu" belirtildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin de Abdullahiyan'ın davetini kabul ederek yakın zamanda Tahran'a gideceği bildirilen açıklamada, ziyaretin tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, Filistin direnişine değinen Heniyye'nin, "Kudüs, ümmeti birleştiren bir unsur ve özgürlerin pusulasıdır." dediği belirtildi.

İsrail polisinin, 5 Nisan'da Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, plastik mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınlarıyla artan gerginlik bölgeye yayılmış ve Lübnan, Gazze ve Golan Tepeleri'nden İsrail'e roket atılmıştı.