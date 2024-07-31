İzmir ve Aydın'da Hamas lideri İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için İzmir ve Aydın'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca Heniyye için gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Konak ilçesindeki Yalı Camisi'nde ikindi vaktinde düzenlenen törende gıyabi cenaze namazını, İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı, namaz sonrası dua edildi.

Hazırlanan basın açıklamasını okuyan platformun dönem başkanı Gökhan Temur, Heniyye'nin şehitler kervanına katıldığını söyledi.

Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Temur, "Bu aziz kanın özgür Kudüs'e, nehirden denize özgür Filistin'e açılan yol olduğuna inanıyoruz. Önce insan ve Müslümanlar olarak birbirinizi sevin, sevin ki birleşmenin önündeki en büyük engel ortadan kalksın. Bu sevgi olursa, aradaki nifak tohumları kuruyacak, herkes birbirini doğru anlayacak, sınırlar kalkacak, insanlar kucaklaşacak, gönüller birleşecektir." dedi.

Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Aydın

Aydın'da Heniyye için camilerden sela okundu.

Bey Camisi'nde ikindi namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cami avlusunda saf tutan vatandaşlar cenaze namazından sonra dua etti.