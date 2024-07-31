Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Bingöl, Mardin, Batman ve Elazığ'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyarbakır'da İslami sivil toplum kuruluşları tarafından merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de Heniyye için ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Toplanan kalabalık İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına konuşan Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, başsağlığı dileyerek, "Heniyye 3 oğlu ve 4 torunun ardından şehit edildi." dedi.

Siirt

Memur-Sen öncülüğünde Hacı Fethi Serin Camisi'nde bir araya gelenler ikindi namazının ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Vatandaşlar tarafından cami çıkışında İsrail aleyhine slogan atıldı.

Şırnak

Şırnak'ta da İsmail Heniyye için Memur-Sen öncülüğünde Ulu Cami'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Mesut Atille, Filistinlilere başsağlığı dileyerek, "Heniyye saldırılarda 3 oğlunu ve 4 torununu kaybetmişti." dedi.

Açıklamanın ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek, Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Bingöl

Bingöl'de İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde vatandaşlar, Ulu Cami avlusunda bir araya geldi.

İkindi namazının ardından İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı, İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluk tarafından da dua edildi.

Vatandaşlar İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına konuşan Sadullah Arpa, "Filistin meselesi sıradan bir toprak meselesi değildir. Filistin bütün Müslümanların sorumluluğunda olan bir davadır." ifadelerini kullandı.

Mardin

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileri, merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya geldi.

Platformun dönem sözcüsü Necmettin Başboğa, İsrail'in, uluslararası hukuku çiğnemeye, saldırılarına her gün yenisini eklemeye devam ettiğini söyledi.

Başboğa, şöyle dedi:

"Heniyye, İsrail'in düzenlediği alçakça bir saldırı sonucu şehit edildi. Filistin halkının işgalci İsrail'e karşı verdiği kurtuluş mücadelesinin sembol ismiydi. Özgürlük davasının unutulmaz ismi olarak anılacak. Bütün Müslümanları İsrail'in saldırılarına karşı dayanışma ve iş birliği içinde olmaya davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Batman

Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Hamidiler Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar ikindi namazının ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Elazığ

Elazığ'ın Keban ilçesinde Heniyye için Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, Heniyye ve hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.