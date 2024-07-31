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İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı

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Adıyaman Filistinliler Dayanışma Platformu üyeleri ve çok sayıda kişi Demokrasi Parkı önünde bir araya gelerek İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı. İnsan Hak ve Hürriyetleri Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, Heniyye'nin şehadetinin büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adıyaman Filistinliler Dayanışma Platformu üyeleri ve çok sayıda kişi Demokrasi Parkı önünde bir araya geldi.

İmam Mehmet Şaşmaz tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazından sonra dua edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, yaptığı açıklamada, sabaha karşı Filistin direnişinin sembolü olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradığını söyledi.

Sözün bittiği yerde olduklarını ifade eden Tekin, "İsmail Heniyye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil, şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki Heniyye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Kaynak: AA / Güncel

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