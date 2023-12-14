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Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den Karamollaoğlu'na taziye telefonu

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.

Saadet Partisinden yapılan açıklamaya göre, Haniyye Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

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