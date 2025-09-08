Hamas, Rehinelerin Serbest Bırakılması İçin Ateşkes Görüşmelerine Hazır

GAZZE, 8 Eylül (Xinhua) -- Hamas, Gazze'deki savaşın sona ermesi, İsrail'in tamamen bölgeden çekilmesi ve bölgenin yönetiminden sorumlu bağımsız bir Filistin komitesinin kurulması karşılığında tüm rehinelerin serbest bırakılmasını görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Hamas pazar günü yaptığı açıklamada ABD'nin ateşkes anlaşmasına yönelik "düşüncelerinin" aracı ülkeler vasıtasıyla kendilerine ulaştığını ve çatışmayı durdurmayı amaçlayan her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bir anlaşma durumunda İsrail'in "açık ve net taahhütte" bulunmasını talep eden Hamas, geçmişte reddedilen ya da uyulmayan anlaşmaları hatırlatarak bunun tekrarlanmaması uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrailliler şartlarımı kabul etti. Şimdi Hamas'ın da kabul etme zamanı. Bu son uyarım, başka bir uyarı olmayacak" dedi.

İsrailli bir yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla yaptığı açıklamada, hafta sonu Hamas'a iletilen ve "Başkan Donald Trump'ın önerisi" diye nitelendirdiği ABD önerisini "ciddi şekilde değerlendirdiklerini" söyledi.

İsrail'in Channel 12 televizyonu, plan uyarınca İsrail'in Gazze'yi ele geçirme planını iptal edeceğini bildirdi. Ayrıca 20'sinin hayatta olduğu tahmin edilen Gazze'deki 48 rehinenin tamamı ateşkesin ilk gününde binlerce Filistinli esirle takas edilecek. Savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler Trump'ın arabuluculuğunda başlayacak ve müzakereler boyunca ateşkes yürürlükte kalacak.