Hamas, Refah'taki İsrail Birliğine Saldırdı: Ölüler ve Yaralılar Var

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Refah bölgesinde 7 askerden oluşan bir İsrail birliğini hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralanan İsrail askerleri olduğu belirtildi ve bölgeye helikopterin indiği aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta 7 askerden oluşan bir İsrail birliğini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Refah'ın doğusundaki Meşru Kavşağı'nda 7 askerden oluşan bir İsrail birliğinin antipersonel patlayıcıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü, bir kısmının ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca tahliye için bölgeye bir İsrail helikopterinin indiği aktarıldı.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki çatışmalarda biri tim komutanı olmak üzere 3 askerin ağır yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 894 asker öldü, 6 bin 112 asker yaralandı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
Arda Turan'dan Beşiktaş maçı açıklaması: Mutlu olmadıkları sezonda bile zorlu takımları yendiler

Arda'dan Beşiktaş maçı yorumu: Mutlu olmadıkları sezonda bile...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu

İzlerken utandık! Sokak ortasında erkek kavgasına tutuştular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.