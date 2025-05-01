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Hamas, Refah'ta İsrail Askerlerine Pusu Kurdu

Hamas, Refah'ta İsrail Askerlerine Pusu Kurdu
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Refah kentinde İsrail askerlerine pusu kurduğunu ve askerlerin ölü ve yaralılar verdiğini duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerlerine pusu kurduğunu, askerlerden ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, 25 Nisan'da Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'nde İsrail askerlerine karşı kurulan pusuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 4 cip ve 1 kamyondan oluşan İsrail askeri birliğinin, Tel es-Sultan'daki Tayaran Caddesi yakınlarında kurulan bir pusuya çekildiği, askeri araçların "Şuvaz" adlı patlayıcılarla hedef alındığı ve askerlerle çatışmaya girildiği ifade edildi. İsrail askerlerinden ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, kurdukları pusular ve girdikleri çatışmalara ilişkin açıklamayı İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ancak günler sonra yapabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel
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