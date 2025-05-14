Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası

Hamas: Netanyahu arabulucuların çabalarını baltalamak için Gazze'deki katliamlarını tırmandırıyor

Hamas: Netanyahu arabulucuların çabalarını baltalamak için Gazze'deki katliamlarını tırmandırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki masum sivillere yönelik saldırı ve katliamlarını tırmandırarak, ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik arabulucuların çabalarını baltalamaya çalıştığını belirtti.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki masum sivillere yönelik saldırı ve katliamlarını tırmandırarak, ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik arabulucuların çabalarını baltalamaya çalıştığını belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Faşist işgal ordusunun sabah saatlerinden itibaren özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun nüfuslu evleri hedef alarak başlattığı acımasız ve yoğun saldırılar, 70'ten fazla şehit verilmesiyle sonuçlanmış olup, Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere karşı yürütülen soykırım savaşının tırmandırıldığını göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu saldırıların "sivil halkı yok etmeye yönelik soykırım savaşının bir devamı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yerleşim alanlarının, içinde yaşayanlarla birlikte bombalanması ve toplu katliamlar yapılması; faşist, acımasız bir tutumdur ve savaş suçlusu Netanyahu'ya hiçbir zafer getirmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arabulucular ateşkes ve esir takası için anlaşma yapmaya çalışırken, intikam hırsıyla hareket eden terörist Netanyahu, bu çabaları baltalamak amacıyla masum sivillere karşı saldırı ve katliamları tırmandırmakta acele ediyor."

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde sivillerin evlerini, yerlerinden edilenlerin kaldığı kampları bombaladığını, söz konusu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 70 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.