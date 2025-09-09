Hamas Müzakere Heyetine İsrail Saldırısı: Liderin Oğlu ve Ofis Müdürü Hayatını Kaybetti

Hamas, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısında hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye'nin oğlu ile ofis müdürünün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, Katar'ın Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırısında Hamas lideri Halil el-Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed ile oğlu Hemmam el-Hayye'nin de aralarında olduğu bazı kişilerin öldüğünü belirtti.

Saldırının, müzakere heyetinin ABD'nin sunduğu öneriyi görüşmek üzere yaptığı bir toplantı sırasında gerçekleştiğini aktaran Hindi, Halil el-Hayye ile Zahir Cabbarin'in de aralarında olduğu Hamas liderlerinin suikast girişiminden sağ kurtulduğunu ifade etti.

Hindi, Hamas'ın bu saldırıdan ABD yönetimini ve İsrail'i sorumlu tuttuğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in müttefiki olarak, Hamas'a Gazze'deki savaşı sona erdirmek için yeni bir öneri sunulduğunu açıklamıştı.

İsrail savaş uçakları Katar'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya bugün bir hava saldırısı düzenlemişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, saldırıda Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.

Öte yandan İsrail basını Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil El-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.