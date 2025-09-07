Hamas, Mısır'da Filistinli Gruplarla Savaş Sonrası Yol Haritasını Görüştü

Hamas'tan bir heyetin, Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistinli gruplarla ve bazı önemli isimlerle savaş sonrası için "ulusal bir yol haritası" belirlenmesi konusunu görüştüğü bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'tan bir heyetin Mısır'a yaptığı ziyareti dün akşam tamamladığı kaydedildi.

Açıklamada, ziyaretin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına son verilmesi ve Batı Şeria ile Kudüs'te tırmanan siyonist saldırganlığının durdurulması için harcanan çabalar kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.

Zahir Cebbarin başkanlığındaki heyetin; Filistinli gruplar, sivil toplum kuruluşları, Filistinli önemli şahsiyetler ve iş adamlarıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldiği belirtilen açıklamada, görüşmede "istişarenin güçlendirilmesi, ortak eylem geliştirilmesi ve ulusal bir yol haritası belirlenmesi" yollarının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ziyaret, işgalcilerin Gazze Şeridi'nde suçlarını tırmandırdığı ve siyonistlerin Gazze kentini yeniden işgal etme planı çerçevesinde yıkım ve yerinden etme politikasını giderek artırdığı bir döneme denk geldi." ifadesi kullanıldı.

Filistinli grupların saldırıları sona erdirmenin yollarını arama, Gazze halkının kararlılığını destekleme ve işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'ün karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele etme konusunda uzlaştığı ifade edilen açıklamada ayrıca çatışmanın yönetilmesinde ortak çalışmanın güçlendirilmesi ve savaş sonrası dönem için ulusal bir yol haritası belirlenmesi konusunda anlaşıldığı kaydedildi.

Hamas, dün Gazze'de kalıcı ateşkese varılmasını sağlayacak tüm önerilere açık olduğunu ilan etmişti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, insani yardımlara koşulsuz erişim ve gerçek bir esir takasına varılmasını sağlayacak her türlü fikir ve öneriye açığız." ifadesi kullanılmıştı.

Arabulucular Mısır ve Katar'ın yeni ateşkes teklifine Hamas'tan 18 Ağustos'ta olumlu yanıt gelmesine rağmen İsrail, daha önce kabul ettiği ABD teklifiyle büyük oranda aynı olan yeni öneriye resmi yanıt vermiyor.