Hamas: Mescid-i Aksa'ya Yönelik Baskınlar Yahudileştirme Planının Parçası

Hamas, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında yaşanan artışın, Kudüs'ü ve Aksa'yı Yahudileştirme ve tam kontrol altına alma planının bir parçası olduğunu belirtti.

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Harun Nasreddin yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta, aralarında bakanlar ve milletvekillerinin de bulunduğu 4 bin 761 İsraillinin Aksa'nın avlusuna girdiğini bildirdi.

İsraillilerin, Aksa'nın avlusunda provokatif danslar ettiklerini, Bab er-Rahme mezarlığına saldırdıklarını kaydeden Nasreddin, bu baskınların Mescid-i Aksa üzerinde tam kontrol sağlama ve Yahudileştirme planı çerçevesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Bu baskınların, İsrail hükümetinin koruması altında yapıldığına dikkati çeken Nasreddin, Kudüs'e yönelik Yahudileştirme projelerini "umutsuz" teşebbüsler olarak nitelendirdi.

Nasreddin, Filistinliler, Araplar ve Müslümanları, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı müdafaa etmek ve saldırıları püskürtmek için her türlü çabayı sarf etmeye çağırdı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 3 Ağustos'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Ben-Gvir, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını sürdürüyor.

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor.